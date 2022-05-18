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Сборная Финляндии впервые проиграла на домашнем чемпионате мира, уступив Швеции в буллитах

Сборная Финляндии впервые проиграла на домашнем чемпионате мира, уступив Швеции в буллитах
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В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Финляндии и Швеции. Встреча закончилась победой шведской команды в серии буллитов со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0).

ЧМ-2022. Группа B
18 мая 2022, среда. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 3
Б
Швеция
0:1 Ларссон (Петерсон, Далин) – 11:38 (5x5)   1:1 Лехтонен (Бьёрнинен, Анттила) – 23:38 (5x5)   2:1 Ватанен (Лехтонен, Армиа) – 25:39 (5x5)   2:2 Келльман (Густафссон, Экман-Ларссон) – 46:38 (5x5)   2:3 Бемстрём – 65:00 (ПБ)

На 12-й минуте Адам Ларссон вывел сборную Швеции вперёд. На 24-й минуте Микко Лехтонен восстановил равенство в счёте. Через две минуты защитник уже ассистировал своему партнёру Сами Ватанену, который вывел финскую сборную вперёд. На 47-й минуте Йоэль Келльман сравнял счёт — 2:2. Победный буллит реализовал Эмиль Бемстрём.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Финляндия 20 мая сыграет с Великобританией. Швеция 21 мая встретится с США.

Турнирная таблица ЧМ-2022
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