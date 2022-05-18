Сборная Финляндии впервые проиграла на домашнем чемпионате мира, уступив Швеции в буллитах

В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Финляндии и Швеции. Встреча закончилась победой шведской команды в серии буллитов со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0).

На 12-й минуте Адам Ларссон вывел сборную Швеции вперёд. На 24-й минуте Микко Лехтонен восстановил равенство в счёте. Через две минуты защитник уже ассистировал своему партнёру Сами Ватанену, который вывел финскую сборную вперёд. На 47-й минуте Йоэль Келльман сравнял счёт — 2:2. Победный буллит реализовал Эмиль Бемстрём.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Финляндия 20 мая сыграет с Великобританией. Швеция 21 мая встретится с США.