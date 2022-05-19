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«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче серии, у Шестёркина – 24 сейва

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче серии, у Шестёркина – 24 сейва
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился первый матч серии 1/2 плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии теперь 1-0.

На 8-й минуте матча счёт открыл чешский нападающий гостей Филип Хитил. С пасом ему помог канадский форвард Алекси Лафренье. На 58-й минуте сравнял счёт и перевёл игру в овертайм финский нападающий Себастьян Ахо. Ему же с пасами помогли Сет Джарвис и Теуво Терявяйнен. В овертайме исход первой встречи между командами в серии решил Иэн Коул. Голевые на свой счёт записали Брендан Смит и Еспери Котканиеми.

Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 24 сейва. У Артемия Панарина коэффициент полезности – «-1». У Андрея Свечникова – «+1».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
19 мая 2022, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Хитил (Лафренье) – 07:07 (5x5)   1:1 Ахо (Джарвис, Терявяйнен) – 57:37 (5x5)   2:1 Коул (Смит, Котканиеми) – 63:12 (5x5)
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