«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче серии, у Шестёркина – 24 сейва

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился первый матч серии 1/2 плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии теперь 1-0.
На 8-й минуте матча счёт открыл чешский нападающий гостей Филип Хитил. С пасом ему помог канадский форвард Алекси Лафренье. На 58-й минуте сравнял счёт и перевёл игру в овертайм финский нападающий Себастьян Ахо. Ему же с пасами помогли Сет Джарвис и Теуво Терявяйнен. В овертайме исход первой встречи между командами в серии решил Иэн Коул. Голевые на свой счёт записали Брендан Смит и Еспери Котканиеми.
Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 24 сейва. У Артемия Панарина коэффициент полезности – «-1». У Андрея Свечникова – «+1».
- 19 мая 2022
-
05:01
- 18 мая 2022
-
23:52
-
23:31
-
23:15
-
22:56
-
22:54
-
22:24
-
22:19
-
21:58
-
21:32
-
21:12
-
20:49
-
20:20
-
20:09
-
19:45
-
19:13
-
18:55
-
18:44
-
18:14
-
17:46
-
17:17
-
16:57
-
16:20
-
15:43
-
14:57
-
14:10
-
13:49
-
13:17
-
12:41
-
11:48
-
11:31
-
10:36
-
10:10
-
10:00
-
09:33