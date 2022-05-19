«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче серии, у Шестёркина – 24 сейва

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился первый матч серии 1/2 плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии теперь 1-0.



На 8-й минуте матча счёт открыл чешский нападающий гостей Филип Хитил. С пасом ему помог канадский форвард Алекси Лафренье. На 58-й минуте сравнял счёт и перевёл игру в овертайм финский нападающий Себастьян Ахо. Ему же с пасами помогли Сет Джарвис и Теуво Терявяйнен. В овертайме исход первой встречи между командами в серии решил Иэн Коул. Голевые на свой счёт записали Брендан Смит и Еспери Котканиеми.



Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 24 сейва. У Артемия Панарина коэффициент полезности – «-1». У Андрея Свечникова – «+1».