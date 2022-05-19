«Калгари» установил рекорд НХЛ по двум самым быстрым голам в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» проходит первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 6:2 в пользу «Калгари». Хозяевам удалось забросить две шайбы за первые 51 секунду матча. Таким образом, команда установила рекорд НХЛ по двум самым быстрым голам в начале матча плей-офф.

Напомним, в первом раунде «Калгари» обыграл «Даллас Старз», а «Эдмонтон» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».

«Калгари» завершил регулярный чемпионат НХЛ на третьем месте Западной конференции, набрав 111 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте, записав в свой актив 104 очка.