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«Калгари» и «Эдмонтон» забили 11 голов на двоих за два периода матча плей-офф НХЛ

«Калгари» и «Эдмонтон» забили 11 голов на двоих за два периода матча плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» проходит первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 6:5 в пользу «Калгари». В первом периоде команды забили четыре гола на двоих. Во втором периоде «Калгари» и «Эдмонтону» удалось забросить семь шайб на двоих.

Напомним, в первом раунде «Калгари» обыграл «Даллас Старз», а «Эдмонтон» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».

«Калгари» завершил регулярный чемпионат НХЛ на третьем месте Западной конференции, набрав 111 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте, записав в свой актив 104 очка.

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