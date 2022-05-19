«Калгари» и «Эдмонтон» забили 11 голов на двоих за два периода матча плей-офф НХЛ
Поделиться
В эти минуты в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» проходит первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 6:5 в пользу «Калгари». В первом периоде команды забили четыре гола на двоих. Во втором периоде «Калгари» и «Эдмонтону» удалось забросить семь шайб на двоих.
Напомним, в первом раунде «Калгари» обыграл «Даллас Старз», а «Эдмонтон» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».
«Калгари» завершил регулярный чемпионат НХЛ на третьем месте Западной конференции, набрав 111 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте, записав в свой актив 104 очка.
Комментарии
- 19 мая 2022
-
07:03
-
06:39
-
06:16
-
05:32
-
05:19
-
05:01
- 18 мая 2022
-
23:52
-
23:31
-
23:15
-
22:56
-
22:54
-
22:24
-
22:19
-
21:58
-
21:32
-
21:12
-
20:49
-
20:20
-
20:09
-
19:45
-
19:13
-
18:55
-
18:44
-
18:14
-
17:46
-
17:17
-
16:57
-
16:20
-
15:43
-
14:57
-
14:10
-
13:49
-
13:17
-
12:41
-
11:48
Партнерский контент