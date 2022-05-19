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«Калгари» в матче плей-офф с 15-ю голами обыграл «Эдмонтон», Макдэвид набрал 4 очка

«Калгари» в матче плей-офф с 15-ю голами обыграл «Эдмонтон», Макдэвид набрал 4 очка
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Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 9:6.

В составе «Калгари» отличились Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане, Бретт Ритчи, Блейк Коулман (дважды), Мэттью Ткачук (трижды), и Расмус Андерссон. Российский защитник Никита Задоров завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

За «Эдмонтон» забивали Коннор Макдэвид, Эван Бушар, Зак Хайман (дважды), Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото. Отметим, на счету Макдэвида также три результативные передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Калгари». Следующий матч команды проведут 21 мая. Встреча также пройдёт в Калгари.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
19 мая 2022, четверг. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
9 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Линдхольм (Андерссон, Годро) – 00:26 (5x5)   2:0 Манджапане (Баклунд) – 00:51 (5x5)   3:0 Ритчи – 06:05 (5x5)   3:1 Макдэвид – 07:41 (5x5)   4:1 Коулман (Манджапане, Андерссон) – 20:45 (5x5)   5:1 Коулман (Ханифин, Льюис) – 26:10 (5x5)   5:2 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 27:10 (5x5)   6:2 Ткачук (Годро, Тоффоли) – 28:24 (5x4)   6:3 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 29:38 (5x5)   6:4 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Ямамото) – 34:06 (5x5)   6:5 Драйзайтль (Макдэвид) – 39:21 (5x5)   6:6 Ямамото (Макдэвид, Драйзайтль) – 41:28 (5x5)   7:6 Андерссон (Манджапане, Йернкрок) – 42:57 (5x5)   8:6 Ткачук – 48:55 (5x5)   9:6 Ткачук (Линдхольм, Годро) – 57:49 (en)
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