«Калгари» в матче плей-офф с 15-ю голами обыграл «Эдмонтон», Макдэвид набрал 4 очка

Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 9:6.

В составе «Калгари» отличились Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане, Бретт Ритчи, Блейк Коулман (дважды), Мэттью Ткачук (трижды), и Расмус Андерссон. Российский защитник Никита Задоров завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

За «Эдмонтон» забивали Коннор Макдэвид, Эван Бушар, Зак Хайман (дважды), Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото. Отметим, на счету Макдэвида также три результативные передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Калгари». Следующий матч команды проведут 21 мая. Встреча также пройдёт в Калгари.