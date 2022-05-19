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«Калгари» и «Эдмонтон» повторили рекорд самой результативной игры в истории плей-офф НХЛ

«Калгари» и «Эдмонтон» повторили рекорд самой результативной игры в истории плей-офф НХЛ
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В матче между «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз» (9:6) был повторён рекорд результативности в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В минувшей встрече, которая прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом», команды забросили 15 шайб на двоих. Самым результативным матчем в плей-офф НХЛ до этого была встреча между «Калгари» и «Лос-Анджелес Кингз» в 1993 году. Тогда командам также удалось забить 15 голов за матч.

Ранее сообщалось, что «Калгари» и «Эдмонтон» установили рекорд результативности в очных матчах плей-офф НХЛ, побив рекорд 1983 года, когда в их противостоянии было забито 12 голов.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Калгари». Следующий матч между командами состоится 21 мая в Калгари.

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