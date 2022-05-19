Ткачук — первый игрок «Калгари» с хет-триком в плей-офф за 27 лет

Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» победил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 9:6. Хет-трик в составе «огоньков» оформил Мэттью Ткачук.



Таким образом, американец стал первым игроком «Калгари», кому удалось оформить хет-трик в рамках плей-офф с 1995 года. В то время достижение покорилось Тео Флёри, который забросил три шайбы в четвертьфинале.

Более того, Мэттью является шестым хоккеистом «огоньков», кто забил три гола в Кубке Стэнли.



В составе «Калгари» отличились Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане, Бретт Ритчи, Блейк Коулман (дважды), Ткачук (трижды), и Расмус Андерссон. Российский защитник Никита Задоров завершил матч с коэффициентом полезности «+1».



За «Эдмонтон» забивали Коннор Макдэвид, Эван Бушар, Зак Хайман (дважды), Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото. Отметим, на счету Макдэвида также три результативные передачи.



Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Калгари». Следующий матч команды проведут 21 мая. Встреча также пройдёт в Калгари.