В концовке матча между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла массовая стычка

Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 9:6.

На последних секундах матча произошла массовая стычка между хоккеистами обеих команд. За 10 секунд до завершения встречи нападающий «Калгари» Милан Лучич попытался клюшкой ударить по ногам игрока «Эдмонтона». Это увидел Зак Кассиан и набросился на форварда «огоньков». Судьи разняли их, однако затем к стычке подключились и другие хоккеисты. Среди игроков «Калгари», помимо Лучича, также отличились Майкл Стоун, Бретт Ритчи, Микаэль Баклунд и Никита Задоров. В составе «Эдмонтона» — Джош Арчибальд, Райан Маклауд и Данкан Кит.

Момент можно посмотреть с 3:06:29.

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