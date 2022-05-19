«Хочешь немного денег?» Игрок «Калгари» поиздевался над Кейном, напомнив о его банкротстве

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук поиздевался над форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Эвандером Кейном во время первого матча четвертьфинальной стадии плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Как отмечает журналист Брэди Треттенеро в «Твиттере», во время небольшой стычки в начале третьего периода Ткачук протянул Кейну руку и сказал: «Ты хочешь немного денег?»
Так нападающий «Калгари» напомнил хоккеисту «нефтяников» о его финансовых проблемах. В январе 2021 года Кейн объявил о своём банкротстве. Его долг составлял на тот момент порядка $ 26,8 млн. Тогда канадский форвард подал заявление в федеральный суд по делам о банкротстве. Там он указал, что его доход является отрицательным ($ 91,131 тыс. в месяц).
Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 9:6.
Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Калгари». Следующий матч команды проведут 21 мая. Встреча также пройдёт в Калгари.
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