«Думал, это наш лучший матч в году». Главный тренер «Рейнджерс» — об обидном поражении

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал поражение в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (1:2 ОТ, 0-1). «Рейнджеры» выигрывали со счётом 1:0 до 57-й минуты, после чего пропустили гол. В овертайме после броска защитника «Каролины» Иэна Коула игрок «Рейнджерс» «срезал» шайбу в собственные ворота.

«Определённо тяжёлое поражение. Мы были здесь, мы сделали это. Мы должны дать отпор. Я был очень доволен нашей игрой. «Каролина» приложила большие усилия в третьем периоде в первые 10 минут, а мы выдержали этот шторм. Первые два периода были для нас идеальным хоккеем. Я думал, что это был наш лучший матч в году, правда», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился первый матч серии 1/2 плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии теперь 1-0.