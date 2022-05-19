Подколзин — о знакомстве с Овечкиным: для каждого российского пацана он игрок номер один

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал о знакомстве с Александром Овечкиным.



«В конце января встречу с «Чикаго» смотрел с тренерами, мы обсуждали моменты, как и где сыграть, и после хоккея я вышел с другим пониманием. Из трёх матчей, которые я пропустил, два было с «Чикаго». Так и не удалось мне с ними сыграть, хотелось на их арене провести матч.



Конечно, отправка в запас — неприятный момент. Но Брюс Будро (главный тренер «Ванкувера». — Прим. «Чемпионата») мне всё объяснил. Он сказал: «Я не сомневаюсь, что ты будешь хорошим игроком, просто вот так нужно для тебя». Когда я ещё с Овечкиным познакомился, он мне сказал: «Слушай Брюса, и всё будет нормально, он тебе поможет как хоккеисту».



Знакомство с Овечкиным? Мы познакомились после матча в Вашингтоне. Перекинулись словами. Но он, конечно, машина. Тут ничего не скажешь. Постепенно приходит осознание того, как мне повезло играть в эпоху Овечкина. Это очень здорово. Для каждого российского пацана Александр — хоккеист номер один. Его знает весь мир. Знакомство с ним — приятное событие.



Выходил ли против его тройки? Да, было непросто. Там ведь ещё и Кузнецов. Против таких троек очень тяжело играть. Они очень много владеют шайбой, очень много катаются. Обороняться против них сложно», — приводит слова Подколзина Sport24.

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