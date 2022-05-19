Форвард «Калгари» — о победе со счётом 9:6: худший матч в плей-офф. Мы те ещё везунчики

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук прокомментировал победу в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (9:6, 1-0).

«Вероятно, пока это наш худший матч в плей-офф. Мы те ещё везунчики. Просто это не рецепт успеха. Может быть, мы выиграем этот матч, но мы не сможем победить ещё много раз, если будем играть так же. Мы дважды вели в четыре шайбы. Этого должно быть достаточно в плей-офф. В следующей встрече мы будем лучше.



«Эдмонтон» отыгрался с 2:6? Мы сыграли, вероятно, худшие 15 или 20 минут за весь год и уже точно — в нынешнем плей-офф. Игра по-прежнему была равна. Это был не конец света. Всё ещё нужно было стараться. Нельзя было отступить и позволить им победить. Седьмой гол от Раса (Расмуса Андерссона. — Прим. «Чемпионата») был очень важен, мы выбрались из тяжёлой ситуации», — приводит слова Ткачука официальный сайт НХЛ.