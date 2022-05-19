А. Ротенберг: в следующем сезоне КХЛ будет пять легионеров, а в чемпионате-2023/2024 — три

Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг сообщил, что количество легионеров в заявке команд на матч Континентальной хоккейной лиги будет сокращено с пяти до трёх начиная с сезона-2023/2024.



«Мы пришли к тому, что в следующем сезоне будет пять легионеров, а через сезон — три», — приводит слова Ротенберга ТАСС.



Ранее Федерация хоккея России (ФХР) предложила Министерству спорта уменьшить лимит до трёх игроков. Согласно предложению ФХР, общее число легионеров, заявленных в команду российского спортивного клуба на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею среди мужских команд и Высшей хоккейной лиги — Кубка Шёлкового пути, должно быть не более трёх, в том числе одного вратаря, а в первенстве Высшей хоккейной лиги — не более трёх, в том числе ни одного вратаря.



При этом ФХР предлагает, чтобы ограничения на участие во всероссийских спортивных соревнованиях не распространялись на спортсменов, имеющих спортивное гражданство государств – участников ЕАЭС.