«Сочи» и «Автомобилист» произвели обмен хоккеистами
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ХК «Сочи» и екатеринбургский «Автомобилист» совершили обмен спортивными правами на хоккеистов.
Как сообщает телеграм-канал сочинцев, клуб из Екатеринбурга получил права на нападающего Ивана Казакова, «Сочи» – права на защитника Валерия Трифонова.
19-летний Трифонов является воспитанником московского хоккея, последние три сезона выступал в составе фарм-клуба «Автомобилиста» в Молодёжной хоккейной лиге — МХК «Авто», проведя 138 матчей и набрав 22 очка при показателе полезности «+10».
20-летний Казаков в прошедшем сезоне провёл девять встреч за «Сочи» в Континентальной хоккейной лиге, не набрав результативных баллов при общей полезности «-2». Также на его счету 36 встреч в ВХЛ за «Ростов», он набрал 7 (5+2) очков при общей полезности «-5».
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