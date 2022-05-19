«Сочи» и «Автомобилист» произвели обмен хоккеистами

ХК «Сочи» и екатеринбургский «Автомобилист» совершили обмен спортивными правами на хоккеистов.



Как сообщает телеграм-канал сочинцев, клуб из Екатеринбурга получил права на нападающего Ивана Казакова, «Сочи» – права на защитника Валерия Трифонова.



19-летний Трифонов является воспитанником московского хоккея, последние три сезона выступал в составе фарм-клуба «Автомобилиста» в Молодёжной хоккейной лиге — МХК «Авто», проведя 138 матчей и набрав 22 очка при показателе полезности «+10».



20-летний Казаков в прошедшем сезоне провёл девять встреч за «Сочи» в Континентальной хоккейной лиге, не набрав результативных баллов при общей полезности «-2». Также на его счету 36 встреч в ВХЛ за «Ростов», он набрал 7 (5+2) очков при общей полезности «-5».