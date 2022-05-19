Главный тренер сборной России прокомментировал новость о сохранении поста в команде
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о сохранении поста в национальной команде.
«Готов продолжать работать главным тренером сборной России. Встречался с руководством ФХР, обсуждали все вопросы, была предварительная договорённость. По сроку контракта ещё поговорим дополнительно. Нужно понять все нюансы, всю ситуацию. В «Спартаке» я тоже остаюсь», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, российская команда под руководством Жамнова завоевала серебряные медали на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России пропускает проходящий в эти дни в Финляндии чемпионат мира — 2022 из-за решения Международной федерации хоккея (ИИХФ).
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