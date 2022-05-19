Жамнов — о сокращении лимита в КХЛ: адекватное решение, будем переходить к новой системе

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением об уменьшении количества легионеров в КХЛ до трёх с сезона-2023/2024.
«Считаю, что это нормальное решение, адекватное, будем постепенно переходить к новой системе. Не потеряет ли КХЛ в качестве хоккея? Посмотрим, давайте ближайший сезон сначала пройдёт, а дальше уже будет видно», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Ранее Федерация хоккея России (ФХР) предложила Министерству спорта уменьшить лимит до трёх игроков. Общее число легионеров, заявленных в команду российского спортивного клуба на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги, должно быть не более трёх, в том числе одного вратаря.
При этом ФХР предлагает, чтобы ограничения на участие во всероссийских спортивных соревнованиях не распространялись на спортсменов, имеющих спортивное гражданство государств – участников ЕАЭС.
- 19 мая 2022
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