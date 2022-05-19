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Матч между сборными Германии и Дании на ЧМ-2022 отложен из-за пожара, возникшего на арене

Матч между сборными Германии и Дании на ЧМ-2022 отложен из-за пожара, возникшего на арене
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Матч группового этапа чемпионата мира 2022 году между сборными Дании и Германии отложен из-за пожара, возникшего на стадионе «Ледовый дворец» в Хельсинки.

Как сообщает журналист Джимми Богард, воспламенение возникло на кухне в игровой зоне. Болельщики были эвакуированы на улицу, к стадиону прибыли около 15 пожарных машин. Хоккеисты обеих команд также были выведены на улицу.

Источник: твиттер-аккаунт журналиста Горда Миллера.

Сборная Германии занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А, набрав шесть баллов после трёх сыгранных встреч. В активе датской команды также шесть очков после трёх матчей, она занимает третью строчку. Очный матч между Данией и Германией должен был начаться в 16:20 мск.

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