Матч между сборными Германии и Дании на ЧМ-2022 отложен из-за пожара, возникшего на арене

Матч группового этапа чемпионата мира 2022 году между сборными Дании и Германии отложен из-за пожара, возникшего на стадионе «Ледовый дворец» в Хельсинки.



Как сообщает журналист Джимми Богард, воспламенение возникло на кухне в игровой зоне. Болельщики были эвакуированы на улицу, к стадиону прибыли около 15 пожарных машин. Хоккеисты обеих команд также были выведены на улицу.

Источник: твиттер-аккаунт журналиста Горда Миллера.

Сборная Германии занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А, набрав шесть баллов после трёх сыгранных встреч. В активе датской команды также шесть очков после трёх матчей, она занимает третью строчку. Очный матч между Данией и Германией должен был начаться в 16:20 мск.