Третьяк: ФХР даёт вузам программу «Красная машина». России надо ещё как минимум 350 катков
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Переизбранный на должность президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о работе по развитию отечественного хоккея.
«Мы сейчас работаем с вузами, даём свою программу «Красная машина», чтобы из вузов выходили с хоккейной тренерской специальностью. У нас 730 катков, мы в них отстаём. В нашей программе говорится о повышении их количества, будем лоббировать интересы.
Нам надо ещё 350 катков как минимум: в Америке их 1,5 тыс., в Швеции — 370, в Финляндии — 270. Без тренеров не можем держаться на высоком уровне, и это одно из главных в моей программе», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Напомним, сегодня, 19 мая, на отчётно-выборной конференции ФХР Третьяк единогласно был переизбран президентом организации.
Новость по темеТретьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России
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