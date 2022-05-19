«Величина мирового хоккея. Готовы брать с него пример». Назаров — о переизбрании Третьяка

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров поделился мнением о переизбрании Владислава Третьяка на пост президента Федерации хоккея России (ФХР).



«Переизбрание на пост главы ФХР совершенно логично. Владислав Александрович (Третьяк) не просто глыба, это величина мирового хоккея. Не просто так президент России Владимир Владимирович Путин ставит нам Третьяка в пример. Ставит Владислава Александровича в пример нашей молодёжи, и мы готовы брать с него пример», — приводят слова Назарова «РИА Новости Спорт».



Напомним, Третьяк является президентом Федерации хоккея России с 2006 года. Во время его руководства ФХР сборная России по хоккею выиграла Олимпийские игры 2018 года, а также четыре раза становилась чемпионом мира (2008, 2009, 2012, 2014).

Новость по теме Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России