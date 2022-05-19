«Я был против». Гендиректор «Сибири» отреагировал на изменение лимита в КХЛ

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мнением об изменении лимита в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2023/2024.



«Я был против законодательных изменений. Наберётся ли по пять легионеров в каждую из команд? Возможно, нет. Но такая возможность должна быть», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.



Ранее председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг сообщил, что число легионеров в заявке команд на матч Континентальной хоккейной лиги будет сокращено, начиная с сезона-2023/2024. Общее число легионеров, заявленных в команду российского спортивного клуба на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги, будет уменьшено с пяти до трёх.