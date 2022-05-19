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Матч Германия — Дания на ЧМ начнётся в 18:00, игра Канады и Казахстана перенесена на час

Матч Германия — Дания на ЧМ начнётся в 18:00, игра Канады и Казахстана перенесена на час
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Матч группового этапа чемпионата мира 2022 году между сборными Германии и Дании, отложенный из-за пожара, возникшего на стадионе «Ледовый дворец» в Хельсинки, начнётся в 18:00 по московскому времени.

«Матч в Хельсинки начнётся в 18:00, встреча между Канадой и Казахстаном — в 21:30. Болельщики могут входить в Ледовый дворец прямо сейчас», — говорится в сообщении пресс-службы чемпионата мира.

Ранее стало известно, что воспламенение возникло на кухне в игровой зоне. Болельщики были эвакуированы на улицу, к стадиону прибыли около 15 пожарных машин. Хоккеисты обеих команд также были выведены на улицу.

Сборная Германии занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А, набрав шесть баллов после трёх сыгранных встреч. В активе датской команды также шесть очков после трёх матчей, она занимает третью строчку.

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