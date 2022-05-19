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ЦСКА подписал контракт с защитником Ильёй Назаревичем

ЦСКА подписал контракт с защитником Ильёй Назаревичем
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Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что состав клуба пополнил защитник Илья Назаревич.

Сезон-2022/2023 29-летний игрок проведёт в Высшей хоккейной лиге в составе «Звезды». Назаревич имеет опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге — на его счету 47 матчей за уфимский «Салават Юлаев», нижегородское «Торпедо» и ХК «Сочи». Прошедший сезон защитник отыграл за «Динамо» из Санкт-Петербурга, набрав 11 (1+10) очков в 64 матчах при показателе полезности «+6» и дойдя до финала Кубка Петрова. В 2018 году Илья в составе «Динамо» становился чемпионом Высшей хоккейной лиги.

Напомним, ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина 2022 года, в финальной серии оказавшись сильнее магнитогорского «Металлурга» (4-3).

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