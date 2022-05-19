50-летний Ягр ответил на вопрос о продолжении профессиональной карьеры

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр поделился информацией о продолжении профессиональной карьеры.
«Я начал тренироваться по окончании сезона, но это не значит, что я точно буду играть в следующем году. Есть только два варианта. Если я буду ощущать, что смогу помочь команде, то постараюсь оставаться в форме и играть. Если нет, тогда просто буду тренироваться», — цитирует Ягра iSport.cz.
Напомним, 50-летний чех в настоящий момент играет в чемпионате Чехии за «Кладно». Отметим, что клуб занял 14-е место по итогам сезона, попав в раунд плей-аут за вылет из высшего дивизиона. В нём клуб встречался в серии с «Дуклой» и выиграл со счётом 3-1.
Ягр в прошедшем сезоне провёл 48 матчей, забросив восемь шайб и отдав 13 передач при общей полезности «+5».
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