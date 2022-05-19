Сборная США по хоккею одержала третью победу на ЧМ-2022, всухую обыграв Великобританию

Сборная США по хоккею одержала победу в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года над командой Великобритании со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».
В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились форвард Бен Майерс с передачи Эндрю Пика и Нейта Шмидта, нападающий Киффер Беллоуз, которому ассистировали Адам Годетт и Шон Фаррелл. Заключительный гол забил также Беллоуз с передач Фаррелла и Шмидта.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.
После четырёх проведённых встреч сборная США занимает третье место в турнирной таблице группы В, набрав восемь баллов. На счету Великобритании один балл после четырёх матчей.
В следующей встрече США сыграют с Швецией (21 мая). Британцы проведут матч с Финляндией завтра, 20 мая.
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