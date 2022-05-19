Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная США по хоккею одержала третью победу на ЧМ-2022, всухую обыграв Великобританию

Сборная США по хоккею одержала третью победу на ЧМ-2022, всухую обыграв Великобританию
Комментарии

Сборная США по хоккею одержала победу в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года над командой Великобритании со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».

В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились форвард Бен Майерс с передачи Эндрю Пика и Нейта Шмидта, нападающий Киффер Беллоуз, которому ассистировали Адам Годетт и Шон Фаррелл. Заключительный гол забил также Беллоуз с передач Фаррелла и Шмидта.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

После четырёх проведённых встреч сборная США занимает третье место в турнирной таблице группы В, набрав восемь баллов. На счету Великобритании один балл после четырёх матчей.

В следующей встрече США сыграют с Швецией (21 мая). Британцы проведут матч с Финляндией завтра, 20 мая.

ЧМ-2022. Группа B
19 мая 2022, четверг. 16:20 МСК
Великобритания
Окончен
0 : 3
США
0:1 Майерс (Пик, Шмидт) – 28:20 (5x5)   0:2 Беллоуз (Годетт, Фаррелл) – 40:58 (5x4)   0:3 Беллоуз (Фаррелл, Шмидт) – 43:41 (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022