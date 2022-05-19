Главный тренер «Нэшвилла» Хайнс заключил новый двухлетний контракт с клубом
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Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл заявил, что главный тренер клуба Джон Хайнс заключил новый контракт сроком на два года, передаёт слова функционера инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «хищники» заняли восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 97 очков после 82 проведённых встреч. В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли — 2022 «Нэшвилл» встретился с «Колорадо Эвеланш», уступив в серии со счётом 0-4.
Хайнс возглавляет «Предаторз» с 2019 года, ранее работая в НХЛ в «Нью-Джерси Дэвилз» (2015-2019). Под его руководством «Нэшвилл» трижды выходил в плей-офф — в 2020-м они уступили «Аризоне Койотс», в 2021 году — «Каролине Харрикейнз».
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