Сушинский — о Жамнове: сборная России неплохо выглядела на ОИ, смысл менять тренера?

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский прокомментировал слова председателя правления Федерации хоккея России Аркадия Ротенберга, который сообщил, что главный тренер российской национальной сборной Алексей Жамнов продолжит работу на своей должности.



«Какое должно было быть ещё решение? Просто поставить Жамнова на Олимпиаду, а дальше сказать «всего хорошего»? Мы на Олимпийских играх проиграли в финале, но всё равно завоевали серебро — это тоже победа. Дело даже не в том, что претендентов не было — их можно найти. Команда неплохо выглядела, поэтому смысл менять тренера?», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, сборная России под руководством Жамнова завоевала серебряные медали на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

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