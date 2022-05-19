Губернатор Нижегородской области подарил Лукашенко именной свитер «Торпедо»
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подарил свитер хоккейного клуба «Торпедо» президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.
«Подарил Александру Григорьевичу Лукашенко именной свитер «Торпедо» в стилистике проекта «Начало нового единства». Эта история актуальна сегодня, как никогда.
В прошлом году мы первыми в стране (а быть может, одними из первых в мире) объединили три городских спортивных клуба из разных видов спорта в проекте «Начало нового единства», создав им единую форму. Ключевой смысл — побеждать можно только вместе!", — написал Никитин в своём телеграм-канале.
Напомним, в завершившемся сезоне КХЛ «Торпедо» заняло девятое место в таблице Западной конференции, не сумев пробиться в плей-офф.
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