Сборная Германии по хоккею минимально обыграла Данию в матче чемпионата мира — 2022

Сборная Германии по хоккею одержала победу над командой Дании в рамках группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Ледовый дворец».



Единственную шайбу в матче на 33-й минуте в большинстве забросил нападающий Марк Михаэлис, ему ассистировали Марцель Нёбельс и Даниэль Фишбух.



Отметим, что начало встречи было отложено из-за задымления на территории арены.



После четырёх сыгранных встреч сборная Германии занимает третье место в группе А, набрав девять очков. На счету датской команды шесть баллов, она располагается на четвёртой строчке.



В следующем матче сборная Германии встретится с Италией (20 мая, 16:20 мск), Дания — с Францией (21 мая, 12:20 мск).