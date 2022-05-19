Сборная Германии по хоккею минимально обыграла Данию в матче чемпионата мира — 2022
Поделиться
Сборная Германии по хоккею одержала победу над командой Дании в рамках группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Ледовый дворец».
Единственную шайбу в матче на 33-й минуте в большинстве забросил нападающий Марк Михаэлис, ему ассистировали Марцель Нёбельс и Даниэль Фишбух.
Отметим, что начало встречи было отложено из-за задымления на территории арены.
После четырёх сыгранных встреч сборная Германии занимает третье место в группе А, набрав девять очков. На счету датской команды шесть баллов, она располагается на четвёртой строчке.
В следующем матче сборная Германии встретится с Италией (20 мая, 16:20 мск), Дания — с Францией (21 мая, 12:20 мск).
Комментарии
- 19 мая 2022
-
21:31
-
21:21
-
20:56
-
20:50
-
20:40
-
20:27
-
20:10
-
20:00
-
19:49
-
19:35
-
19:31
-
19:24
-
18:47
-
18:37
-
18:27
-
18:10
-
17:49
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:21
-
16:07
-
15:50
-
15:44
-
15:27
-
15:06
-
14:36
-
14:30
-
14:22
-
13:58
-
13:31
-
13:26
-
13:11
Партнерский контент