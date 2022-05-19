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Сборная Германии по хоккею минимально обыграла Данию в матче чемпионата мира — 2022

Сборная Германии по хоккею минимально обыграла Данию в матче чемпионата мира — 2022
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Сборная Германии по хоккею одержала победу над командой Дании в рамках группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Ледовый дворец».

Единственную шайбу в матче на 33-й минуте в большинстве забросил нападающий Марк Михаэлис, ему ассистировали Марцель Нёбельс и Даниэль Фишбух.

Отметим, что начало встречи было отложено из-за задымления на территории арены.

После четырёх сыгранных встреч сборная Германии занимает третье место в группе А, набрав девять очков. На счету датской команды шесть баллов, она располагается на четвёртой строчке.

В следующем матче сборная Германии встретится с Италией (20 мая, 16:20 мск), Дания — с Францией (21 мая, 12:20 мск).

ЧМ-2022. Группа A
19 мая 2022, четверг. 18:00 МСК
Германия
Окончен
1 : 0
Дания
1:0 Михаэлис (Нёбельс, Фишбух) – 32:41 (5x4)
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