Вадим Шипачёв признан самым ценным хоккеистом сезона-2021/22 в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв признан самым ценным хоккеистом сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги. Он выступал за московское «Динамо».
Форвард третий год подряд становится лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, в этом сезоне он набрал 67 (24+43) очка в 48 матчах. В четвёртый раз с момента перехода в «Динамо» форвард набрал 60+ очков, а в сентябре в дерби со «Спартаком» набрал пять очков (гол и четыре результативные передачи). В голосовании тренеров клубов КХЛ Вадима на первое место поставили 10 специалистов из 24.
«Спасибо всем, кто голосовал за меня, очень рад получить эту награду от звезды и моего друга Ильи (Ковальчука. — Прим. „Чемпионата“). Сегодня я пришёл с дочкой и женой, чтобы показать, что папа — неплохой хоккеист», — цитирует Шипачёва официальный сайт КХЛ.
Отметим, что 35-летний форвард получает награду во второй раз подряд.
- 19 мая 2022
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