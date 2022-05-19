Вадим Шипачёв признан самым ценным хоккеистом сезона-2021/22 в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв признан самым ценным хоккеистом сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги. Он выступал за московское «Динамо».

Форвард третий год подряд становится лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, в этом сезоне он набрал 67 (24+43) очка в 48 матчах. В четвёртый раз с момента перехода в «Динамо» форвард набрал 60+ очков, а в сентябре в дерби со «Спартаком» набрал пять очков (гол и четыре результативные передачи). В голосовании тренеров клубов КХЛ Вадима на первое место поставили 10 специалистов из 24.



«Спасибо всем, кто голосовал за меня, очень рад получить эту награду от звезды и моего друга Ильи (Ковальчука. — Прим. „Чемпионата“). Сегодня я пришёл с дочкой и женой, чтобы показать, что папа — неплохой хоккеист», — цитирует Шипачёва официальный сайт КХЛ.

Отметим, что 35-летний форвард получает награду во второй раз подряд.