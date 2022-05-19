42-летний Александр Ерёменко завоевал приз «За верность хоккею»

Вратарь московского «Динамо» Александр Ерёменко завоевал приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева — он стал лучшим играющим ветераном-наставником в сезоне-2021/2022.
42-летний вратарь в регулярном чемпионате провёл 15 матчей, ещё 9 — в плей-офф. Всего Ерёменко одержал 13 побед при 91,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,20. В регулярном чемпионате он одержал 251-ю победу, установив новый клубный рекорд. После четвёртого матче серии с ЦСКА, в которой динамовцы уступили со счётом 0-4, Александр признался, что, «скорее всего, закончил».
«Очень волнуюсь — наверное, так не волновался даже когда играл в финалах. Это вдвойне приятнее. С сегодняшнего дня я заканчиваю карьеру. Насколько она была хорошая или плохая, судить вам — здесь много профессионалов, моих кумиров, спасибо вам за поддержку. Спасибо моей семье — жене и детям — спасибо родителям, что привели меня в спорт. Спасибо тем, кто в меня верил, и тем, кто в меня не верил, — эти люди толкали меня на что-то большее, на будущие достижения. Спасибо родному «Динамо», без него я себя не вижу. Это, наверное, навсегда», — цитирует Ерёменко официальный сайт КХЛ.
- 19 мая 2022
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