На чемпионате мира по хоккею разгорелся сексистский скандал с тренером сборной Германии

На чемпионате мира по хоккею — 2022 разгорелся сексистский скандал, связанный с тренером-женщиной сборной Германии.
Помощница наставника немецкой команды Тони Сёдерхольма, Джессика Кэмпбелл, во время интервью получила вопрос от словацкой журналистки RTVS Барборы Жачиковой.
«Каково быть такой привлекательной женщиной в окружении привлекательных мужчин? Может, кто-то нравится вам больше других?» — спросила репортёр.
«Извините, я не понимаю, что вы хотите сказать», — ответила Кэмпбелл.
Когда ей повторили вопрос, она ответила: «Это моя работа, моя профессия. Игроки делают свою работу. У нас хорошие профессиональные отношения с игроками, но ничего более», — отрезала она, а после интервью сообщила пресс-атташе сборной, что этот вопрос ей не понравился.
Инцидент не остался незамеченным – все СМИ единодушно осудили бестактный вопрос и встали на защиту Кэмпбелл. «Возмутительный намёк шокировал женщину-тренера, которая вошла в историю чемпионатов мира», — написало финское издание Yle.
- 19 мая 2022
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