Фетисов о выборе Третьяка главой ФХР: согласились, что устраивают результаты ниже плинтуса

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал итоги выборов ФХР, которые выиграл Владислав Третьяк.
«Никто не может поменять Третьяка! У нас нет даже системы конкуренции. Даже великих тренеров назначают, чтобы потом уволить. Сменить наставника проще, чем поменять команду. Что у нас происходит в спорте, особенно — в хоккее? Я могу назвать 10, 20 человек, которые могут привнести новые веяния. Но у нас происходит чехарда! Ужасный уровень компетенции игроков КХЛ. Если бы ни легионеры, уровень вообще был бы ниже плинтуса! А иностранцы — это пятый уровень тех стран, из которых они приезжают. Не видно, что ли? Молодёжная команда не может выиграть чемпионат мира сколько времени… Сборная страны тоже не может выигрывать! О чём мы говорим? Беспредел! Мы вместе играли, я не претендую ни на что, но эта безальтернативность просто убивает. Мы просто согласились, что нас устраивает результаты ниже плинтуса. Я точно знаю, что тренеры так не думают, да и родителей это не устраивает», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 19 мая 2022
-
23:20
-
23:00
-
22:45
-
22:38
-
22:33
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:31
-
21:21
-
20:56
-
20:50
-
20:40
-
20:27
-
20:10
-
20:00
-
19:49
-
19:35
-
19:31
-
19:24
-
18:47
-
18:37
-
18:27
-
18:10
-
17:49
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:21
-
16:07
-
15:50
-
15:44
-
15:27