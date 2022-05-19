Фетисов о выборе Третьяка главой ФХР: согласились, что устраивают результаты ниже плинтуса

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал итоги выборов ФХР, которые выиграл Владислав Третьяк.

«Никто не может поменять Третьяка! У нас нет даже системы конкуренции. Даже великих тренеров назначают, чтобы потом уволить. Сменить наставника проще, чем поменять команду. Что у нас происходит в спорте, особенно — в хоккее? Я могу назвать 10, 20 человек, которые могут привнести новые веяния. Но у нас происходит чехарда! Ужасный уровень компетенции игроков КХЛ. Если бы ни легионеры, уровень вообще был бы ниже плинтуса! А иностранцы — это пятый уровень тех стран, из которых они приезжают. Не видно, что ли? Молодёжная команда не может выиграть чемпионат мира сколько времени… Сборная страны тоже не может выигрывать! О чём мы говорим? Беспредел! Мы вместе играли, я не претендую ни на что, но эта безальтернативность просто убивает. Мы просто согласились, что нас устраивает результаты ниже плинтуса. Я точно знаю, что тренеры так не думают, да и родителей это не устраивает», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.