Сборная Канады не без труда переиграла Казахстан на чемпионате мира по хоккею — 2022

В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Казахстана. Встреча закончилась победой канадской команды со счётом 6:3 (3:2, 1:0, 2:1).

На третьей минуте Егор Петухов с передачи Алихана Асетова вывел казахстанскую команду вперёд. На четвёртой минуте Дилан Козенс сравнял счёт. На 13-й минуте Аркадий Шестаков, реализовав большинство, вновь вывел Казахстан вперёд. На 15-й минуте Дрейк Батерсон восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте Адам Лаури реализовал большинство и впервые в матче вывел вперёд Канаду. На 33-й минуте Дэймон Сиверсон с передачи Ноа Грегора забил четвёртый гол. На 48-й минуте Кирилл Савицкий отыграл одну шайбу. На 52-й минуте Дилан Козенс оформил дубль, а на последней минуте встречи — хет-трик.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Казахстан 20 мая сыграет со Словакией. Канада 21 мая встретится со Швейцарией.