Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Канады не без труда переиграла Казахстан на чемпионате мира по хоккею — 2022

Сборная Канады не без труда переиграла Казахстан на чемпионате мира по хоккею — 2022
Комментарии

В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Казахстана. Встреча закончилась победой канадской команды со счётом 6:3 (3:2, 1:0, 2:1).

ЧМ-2022. Группа A
19 мая 2022, четверг. 21:30 МСК
Канада
Окончен
6 : 3
Казахстан
0:1 Петухов (Асетов) – 02:25 (5x5)   1:1 Козенс (Грейвз, Руа) – 03:45 (5x5)   1:2 Шестаков (Акользин, Панюков) – 12:16 (5x4)   2:2 Батерсон (Джонсон, Грейвз) – 14:18 (5x5)   3:2 Лаури (Джонсон, Андерсон) – 17:20 (5x4)   4:2 Сиверсон (Грегор) – 32:14 (5x5)   4:3 Савицкий (Михайлис, Орехов) – 47:55 (5x5)   5:3 Козенс (Батерсон, Сиверсон) – 51:58 (5x4)   6:3 Козенс (Дюбуа, Сиверсон) – 59:12 (5x4)

На третьей минуте Егор Петухов с передачи Алихана Асетова вывел казахстанскую команду вперёд. На четвёртой минуте Дилан Козенс сравнял счёт. На 13-й минуте Аркадий Шестаков, реализовав большинство, вновь вывел Казахстан вперёд. На 15-й минуте Дрейк Батерсон восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте Адам Лаури реализовал большинство и впервые в матче вывел вперёд Канаду. На 33-й минуте Дэймон Сиверсон с передачи Ноа Грегора забил четвёртый гол. На 48-й минуте Кирилл Савицкий отыграл одну шайбу. На 52-й минуте Дилан Козенс оформил дубль, а на последней минуте встречи — хет-трик.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Казахстан 20 мая сыграет со Словакией. Канада 21 мая встретится со Швейцарией.

Турнирная таблица ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022