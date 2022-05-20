Бурунов с Ковальчуком объявляли победителя, Журова вручала приз Фёдорову. Фото церемонии

19 мая в Москве в Barvikha Luxury Village прошла церемония закрытия сезона КХЛ 2021/22. Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв признан самым ценным хоккеистом сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги. Он выступал за московское «Динамо».
Лучшие фото с церемонии закрытия сезона КХЛ — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров, под чьим руководством армейцы во второй раз в клубной истории стали обладателями Кубка Гагарина, признан лучшим тренером сезона-2021/2022 в КХЛ.
Для Фёдорова нынешний сезон стал дебютным в качестве главного тренера. В плей-офф ЦСКА дважды выиграл серии со счётом 4-0, а в противостояниях со СКА и «Металлургом» совершил камбэки, оба раза добыв победу в седьмом матче финальной серии.
«Хочу сказать огромное спасибо нашему лидеру — председателю наблюдательного совета ЦСКА Игорю Ивановичу Сечину, всему набсовету за решение, которое было принято в короткие сроки. Хочется поблагодарить весь тренерский штаб, который работал со мной в этом году. Ребята сделали отличную тяжёлую работу, ввели меня в курс дела. Спасибо команде ЦСКА — шаг за шагом, смена за сменой, игра за игрой. Парни, вы молодцы. Также спасибо болельщикам. Мы вас слышали, видели и ощущали на всех аренах нашей родины», — цитирует Фёдорова официальный сайт КХЛ.
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