Барков рассказал, как надо действовать против Василевского во время матчей плей-офф НХЛ

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков высказался о российском голкипере «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском и рассказал, как надо действовать против голкипера во время их матчей плей-офф НХЛ.

«Он отличный вратарь. Все его знают. Просто бросайте туда много шайб. Идите туда и забирайте подборы попадайте в зоны. Забивайте эти голы. Вот в чем суть», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.

Напомним, в первом матче «Тампа» обыграла «Флориду» со счётом 4:1 и открыла счёт в серии. В том матче российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска из 34.

Второй матч между командами состоится 20 мая, начало матча – 02:00 мск.

Напомним, на предыдущей стадии турнира «Флорида» обыграла «Вашингтон Кэпиталз», а «Тампа» одержала победу в серии с «Торонто Мэйпл Лифс».