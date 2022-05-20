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Голевая передача Кучерова на последних секундах матча помогла «Тампе» обыграть «Флориду»

Голевая передача Кучерова на последних секундах матча помогла «Тампе» обыграть «Флориду»
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Завершился второй матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

За «Тампу» забивали Кори Пэрри и Росс Колтон, который поразил ворота на последних секундах матча с передачи российского нападающего Никиты Кучерова. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 35 бросков. Защитник Михаил Сергачёв не набрал очков в этой встрече.

В составе «Флориды» отличился Ээту Луостаринен. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 25 сейвов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 22 мая.

Напомним, на предыдущей стадии турнира «Флорида» обыграла «Вашингтон Кэпиталз», а «Тампа» одержала победу в серии с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
20 мая 2022, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Перри (Стэмкос, Хедман) – 12:06 (5x4)   1:1 Луостаринен (Форслинг, Жиру) – 38:07 (5x5)   1:2 Колтон (Кучеров, Палат) – 59:56 (5x5)
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