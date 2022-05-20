Голевая передача Кучерова за 4 секунды до конца матча «Флорида» — «Тампа». Видео

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на последних секундах вырвала победу во втором матче второго рауда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Победный гол «Тампа» забила за четыре секунды до конца третьего периода, автором которого стал Росс Колтон. Российский нападающий Никита Кучеров в этом моменте отметился результативной передачей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 22 мая.

Напомним, на предыдущей стадии турнира «Флорида» обыграла «Вашингтон Кэпиталз», а «Тампа» одержала победу в серии с «Торонто Мэйпл Лифс».

Отметим, «Тампа» является действующим победителем Кубка Стэнли. В финальном матче прошлого сезона команда обыграла «Монреаль Канадиенс».