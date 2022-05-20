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Колтон — о победной шайбе: были ли подобные голы? Обычно я не выхожу в последнюю минуту

Колтон — о победной шайбе: были ли подобные голы? Обычно я не выхожу в последнюю минуту
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25-летний американский центральный нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Росс Колтон, чей гол за 3,6 секунды до конца второй игры серии с «Флоридой Пантерз» (2:1, 2-0 в серии) принёс «молниям» победу, ответил на вопрос о том, получалось ли у него ранее забрасывать подобные важные шайбы.

«Были ли у меня подобные запоминающиеся голы в карьере? Скорее всего, нет. Обычно я не выхожу на лёд в последнюю минуту (смеётся)», — приводит слова Колтона журналист The Athletic Джо Смит в «Твиттере».

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В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Росс Колтон провёл уже девятую игру. На его счету пять заброшенных шайб и две результативные передачи при коэффициенте полезности «-1». Всего за карьеру в НХЛ он отыграл в 110 встречах, набрав 52 (32+20) очка.

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