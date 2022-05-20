Кучеров обошёл Эспозито и единолично занял 39-е место по очкам в Кубке Стэнли
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28-летний российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 138-е (47+91) очко за карьеру Кубке Стэнли, отметившись голевой передачей во второй игре серии плей-офф НХЛ – 2022 с «Флоридой Пантерз» (2:1, 2-0 в серии).
Благодаря этому результативному действию Кучеров обошёл Фила Эспозито и занял единоличное 39-е место по набранным очкам за всю историю Кубка Стэнли. Его ближайшие цели – Жак Лемар (139) и соотечественник из «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (141).
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Всего за карьеру в НХЛ Кучеров принял участие в 563 встречах, в которых набрал 617 (246+371) очков и заработал показатель полезности «+130» при 283 минутах штрафного времени.
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