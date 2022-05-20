Тарасенко вышел на третье место по очкам в истории «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ

30-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции с «Колорадо Эвеланш» (3:1, идёт третий период, 0-1 в серии), благодаря чему вошёл в тройку лучших по результативности в Кубке Стэнли в истории франшизы.
На счету Тарасенко стало 58 (40+18) очков в 86 встречах Кубка Стэнли. По этому показателю он сравнялся с Элом Макиннисом (58 (14+44) очков за 82 игры), занимающим третье место в истории «Блюз» по очкам в плей-офф. Впереди лишь Берни Федерко (101) и Бретт Халл (117).
Все русские в плей-офф НХЛ. Кто возьмёт Кубок Стэнли?
Всего за карьеру в НХЛ Тарасенко принял участие в 607 встречах, в которых набрал 525 (252+273) очков при показателе полезности «+75».
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