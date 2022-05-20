Наставник «Металлурга» прокомментировал трансферы Шипачёва и Войнова в «Ак Барс»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал переход защитника Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва в «Ак Барс».
«Как тренер ты пытаешься собрать лучшую команду и лучших игроков, которых можешь. Шипачёв и Войнов — отличное пополнение. Это мастеровитые игроки с опытом. Но что из этого получится? Это уже проблема «Ак Барса», ведь растёт давление на клуб», — сказал Воробьёв в интервью «Спорт-экспрессу».
Напомним, ранее нападающий Вадим Шипачёв и защитник Вячеслав Войнов подписали новые контракты с «Ак Барсом» – они остаются в команде до окончания сезона-2024/2025.
В прошлом сезоне Шипачёв провёл 59 игр за московское «Динамо», в которых набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12». Всего в КХЛ на счету нападающего 828 матчей и 817 (262+555) очков при показателе полезности «+224».
Войнов в 51 матче прошлого сезона набрал 41 (10+31) очко с показателем полезности «-6». Всего в КХЛ защитник провёл 255 матчей, набрав 158 (44+114) очков при показателе полезности «+23».
- 20 мая 2022
-
08:07
-
07:46
-
07:46
-
07:21
-
07:11
-
06:52
-
06:05
-
05:50
-
05:49
-
05:40
-
05:34
-
05:28
-
05:26
-
05:13
-
05:00
-
04:37
-
01:17
-
00:20
-
00:03
- 19 мая 2022
-
23:52
-
23:20
-
23:00
-
22:45
-
22:38
-
22:33
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:31
-
21:21
-
20:56
-
20:50
-
20:40
-
20:27
-
20:10