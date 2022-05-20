Наставник «Металлурга» прокомментировал трансферы Шипачёва и Войнова в «Ак Барс»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал переход защитника Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва в «Ак Барс».



«Как тренер ты пытаешься собрать лучшую команду и лучших игроков, которых можешь. Шипачёв и Войнов — отличное пополнение. Это мастеровитые игроки с опытом. Но что из этого получится? Это уже проблема «Ак Барса», ведь растёт давление на клуб», — сказал Воробьёв в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, ранее нападающий Вадим Шипачёв и защитник Вячеслав Войнов подписали новые контракты с «Ак Барсом» – они остаются в команде до окончания сезона-2024/2025.



В прошлом сезоне Шипачёв провёл 59 игр за московское «Динамо», в которых набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12». Всего в КХЛ на счету нападающего 828 матчей и 817 (262+555) очков при показателе полезности «+224».



Войнов в 51 матче прошлого сезона набрал 41 (10+31) очко с показателем полезности «-6». Всего в КХЛ защитник провёл 255 матчей, набрав 158 (44+114) очков при показателе полезности «+23».