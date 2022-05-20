Перрон высказался об игре в звене с Бучневичем и О’Райлли после победы над «Колорадо»
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33-летний канадский крайний форвард «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон после встречи с «Колорадо Эвеланш» (4:1, 1-1 в серии) в Кубке Стэнли высказался об игре в одном звене с российским нападающим Павлом Бучневичем и соотечественником Райаном О’Райлли.
«Мне было довольно комфортно играть в связке с этими игроками. Ранее мы уже провели несколько хороших игр, мне кажется, что мы можем выступать ещё лучше», — приводит слова Перрона пресс-служба «Блюз» в «Твиттере».
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Напомним, в этой игре форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич провёл на льду 19 минут 57 секунд и отметился ассистентским дублем, заработав коэффициент полезности «+2». Обе результативные передачи он отдал как раз на Дэвида Перрона.
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