Наставник «Флориды» высказался о неудачах команды

Исполняющий обязанности главного тренера «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт прокомментировал очередное поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Мы должны возвращаться к тренировкам, чтобы найти способ выиграть следующую игру», — приводит слова Брюнетта пресс-служба клуба.
Напомним, хоккеисты «Лайтнинг» одержали победу во второй игре серии с «Флоридой» (2:1) и повели в серии со счётом 2-0. За «Тампу» забивали Кори Перри и Росс Колтон, который поразил ворота на последних секундах матча с передачи российского нападающего Никиты Кучерова. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков. Защитник Михаил Сергачёв не набрал очков в этой встрече. В составе «Флориды» отличился Ээту Луостаринен. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 27 сейвов.
Теперь серия переезжает в Тампу. Следующий матч пройдёт в воскресенье, 22 мая, на стадионе «Амали-Арена». Начало встречи – в 20:30 мск.
На предыдущей стадии турнира «Флорида» обыграла «Вашингтон Кэпиталз», а «Тампа» одержала победу в серии с «Торонто Мэйпл Лифс».
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