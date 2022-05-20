«Ты издеваешься?» Форвард «Тампы» — о реакции на голевую передачу Кучерова

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Росс Колтон, чей гол за 3,6 секунды до конца второй игры серии с «Флоридой Пантерз» (2:1, 2-0 в серии) принёс «молниям» победу, прокомментировал голевую передачу от российского форварда клуба Никиты Кучерова.



«Я не мог поверить, что шайба оказалась на моей клюшке. Когда мы отъехали в угол, я раз 10 спросил его: «Ты издеваешься?». Я правда не верил, что получил такой пас», — цитирует Колтона The Athletic.



В текущем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли — 2022 25-летний Колтон провёл девять встреч, он забросил пять шайб и отдал две результативные передачи при коэффициенте полезности «-1». 28-летний Кучеров сыграл также в девяти матчах, набрав 11 (3+8) очков при полезности «-4».



Счёт в серии между «Флоридой» и «Тампой» — 2-0 в пользу «молний». Следующая встреча пройдёт в Тампе в воскресенье, 22 мая.