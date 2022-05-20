Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ты издеваешься?» Форвард «Тампы» — о реакции на голевую передачу Кучерова

«Ты издеваешься?» Форвард «Тампы» — о реакции на голевую передачу Кучерова
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Росс Колтон, чей гол за 3,6 секунды до конца второй игры серии с «Флоридой Пантерз» (2:1, 2-0 в серии) принёс «молниям» победу, прокомментировал голевую передачу от российского форварда клуба Никиты Кучерова.

«Я не мог поверить, что шайба оказалась на моей клюшке. Когда мы отъехали в угол, я раз 10 спросил его: «Ты издеваешься?». Я правда не верил, что получил такой пас», — цитирует Колтона The Athletic.

В текущем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли — 2022 25-летний Колтон провёл девять встреч, он забросил пять шайб и отдал две результативные передачи при коэффициенте полезности «-1». 28-летний Кучеров сыграл также в девяти матчах, набрав 11 (3+8) очков при полезности «-4».

Счёт в серии между «Флоридой» и «Тампой» — 2-0 в пользу «молний». Следующая встреча пройдёт в Тампе в воскресенье, 22 мая.

«Лучший игрок во вселенной!» Магия Кучерова прибила «Флориду» за четыре секунды до сирены! «Лучший игрок во вселенной!» Магия Кучерова прибила «Флориду» за четыре секунды до сирены!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022