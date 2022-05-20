Светлов: реформы КХЛ нужны, но элитная лига с 12 командами в России — слишком скромно

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о возможной реформе проведения чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Как отношусь к идее расширения КХЛ до 28 команд, которые были бы разделены на элитную лигу с двенадцатью командами и вторую лигу — с шестнадцатью? К реформам отношусь положительно, они заставляют спорить, двигаться вперёд, развиваться. Другое дело, что каждую реформу нужно тщательно готовить, продвигать плюсы и убирать минусы.



Если говорить о последнем проекте, то по такому же пути пытался пойти европейский футбол с созданием суперлиги чемпионов, но это не получилось. Также этот проект во многом напоминает чемпионат СССР. Он тоже был разделён на две лиги — высшую и первую. Другое дело, что философия и реалии советского хоккея отличались от нынешних.



Но мне нравятся и многие моменты, которые появились сегодня. Плей-офф — это лучшее, что есть в нашей игре, жаль, что во времена СССР мы в этом формате ограничивались только Кубком страны. Согласен и с тем, что наш хоккей перешёл с европейских площадок на новый формат, который делает игру более интенсивной и зрелищной.



Идея создания элитной КХЛ с двенадцатью командами? Плюс этой реформы в том, что уровень хоккея в такой лиге повысится — за счёт качества мастеров и команд. С другой стороны, видел в прессе, что они проведут по 44 матча, на мой взгляд, это крайне мало.



Да и 12 команд для такой огромной страны, как Россия, — слишком скромно. Посмотрите на Европу, там только в маленькой Словакии столько же команд, в остальных элитных лигах — Финляндии, Чехии и Германии — по 15 клубов, в Швеции — 14, в Швейцарии — 13. И всё это автобусные лиги.



Ещё один сомнительный момент — своевременность такого проекта. Сегодня для России как никогда важно чувствовать единство огромной страны. А отрезая от неё один хоккейный регион за другим, это единство никак не усилишь.



Реформы нужны. Проект с КХЛ-А и КХЛ-Б побуждает нас их обсуждать, спорить, выдвигать какие-то альтернативные идеи. Нельзя сидеть на месте!» — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.