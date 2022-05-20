Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ванкувер Джайнтс» впервые в истории WHL выбрал на драфте девушку

«Ванкувер Джайнтс» впервые в истории WHL выбрал на драфте девушку
Комментарии

«Ванкувер Джайнтс» впервые в истории канадского юношеского хоккея выбрали на драфте WHL (Западной хоккейной лиги) игрока-девушку.

Как сообщает Daily Hive, ей стала Хлоя Примерано. Девушка была выбрана командой из своего родного города в 13-м раунде под общим 268-м номером. В прошедшем сезоне 15-летняя девушка набрала 19 очков в 30 матчах, выступая за команду «Бернаби» U15.

«Игра Хлои в этом сезоне в высшей лиге U15 в Канаде сделала её выбор на драфте полностью заслуженным», — сказал генеральный менеджер «Джайнтс» Барклай Парнета.

«Она отлично работает с шайбой и спокойно выдерживает давление соперника. Она хорошо пасует в различных игровых ситуациях. Её скорость принятия решений позволяет ей принимать их грамотно и правильно во всех трёх зонах», — заявил менеджер по развитию WHL Тейлор Грин.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022