«Ванкувер Джайнтс» впервые в истории WHL выбрал на драфте девушку

«Ванкувер Джайнтс» впервые в истории канадского юношеского хоккея выбрали на драфте WHL (Западной хоккейной лиги) игрока-девушку.
Как сообщает Daily Hive, ей стала Хлоя Примерано. Девушка была выбрана командой из своего родного города в 13-м раунде под общим 268-м номером. В прошедшем сезоне 15-летняя девушка набрала 19 очков в 30 матчах, выступая за команду «Бернаби» U15.
«Игра Хлои в этом сезоне в высшей лиге U15 в Канаде сделала её выбор на драфте полностью заслуженным», — сказал генеральный менеджер «Джайнтс» Барклай Парнета.
«Она отлично работает с шайбой и спокойно выдерживает давление соперника. Она хорошо пасует в различных игровых ситуациях. Её скорость принятия решений позволяет ей принимать их грамотно и правильно во всех трёх зонах», — заявил менеджер по развитию WHL Тейлор Грин.
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