Маккиннон — об 1:4 с «Сент-Луисом»: нужно забыть этот матч и вернуться к нашей лучшей игре
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал поражение во втором матче серии с «Сент-Луис Блюз» (1:4; 1-1).
«У нас был шанс сравнять счёт по ходу встречи. Гейб (Ландеског. — прим. «Чемпионата») забил гол, мы чувствовали себя хорошо. Казалось, что мы вернулись в игру. Но мы немного расслабились, произошло небольшое недопонимание, которое подвело итог встречи. Они забрали матч, но нужно двигаться дальше.
Мы не смогли показать наше лучшее выступление сегодня. Хоть мы и боролись, но счёт в серии стал 1-1. Мы должны отправиться на гостевые матчи и, надеюсь, одержать одну-две победы. Мы должны забыть об этом матче, двигаться дальше и вернуться к нашей лучшей игре», — цитирует Маккиннона официальный сайт НХЛ.
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