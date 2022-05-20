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Гонка бомбардиров плей-офф НХЛ: Кучеров сравнялся по очкам с 4-м местом, лидирует Макдэвид

Гонка бомбардиров плей-офф НХЛ: Кучеров сравнялся по очкам с 4-м местом, лидирует Макдэвид
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флоридой Пантерз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров стал автором результативной передачи. 28-летний форвард поднялся на седьмое место в гонке бомбардиров плей-офф, на его счету 11 (3+8) очков в девяти встречах. Столько же баллов заработали Дэвид Перрон («Сент-Луис Блюз»), Брэд Маршан («Бостон Брюинз»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс») и Джонни Годро («Калгари Флэймз»).

Лидером списка является Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») с 18 (5+13) баллами, следом идёт форвард «Флориды Пантерз» Картер Вераге, в активе которого 12 (6+6) очков. Столько же заработал одноклубник Макдэвида — Леон Драйзайтль (6+6).

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