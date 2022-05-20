«Плей-офф — большие американские горки». Форвард «Сент-Луиса» — о 4:1 с «Колорадо»
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон прокомментировал победу над «Колорадо Эвеланш» (4:1) во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«Вот вам и плей-офф — большие американские горки. Очевидно, что мы не показали свой лучший хоккей в первой игре. У нас было только два или три игрока, которые сыграли хорошо. А сегодня себя проявили намного больше парней, было важно найти способ выиграть один матч здесь, в гостях.
«Мы сыграли здорово, но мы также думаем, что можем стать ещё лучше, и это хороший знак», — цитирует Перрона ESPN.
Счёт в серии равный — 1-1. Следующий матч состоится в воскресенье, 22 мая, в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр». Начало — в 3:00 мск.
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