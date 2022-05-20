Есмантович: ЦСКА договорился с Плотниковым и Каменевым о контрактах на два года
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о контрактных переговорах с несколькими игроками клуба.
«Мы с Плотниковым договорились. Он остаётся в ЦСКА, это точно. С Владиславом Каменевым договорились, он остаётся в ЦСКА. Слова «договорились» и «регистрация контракта» — здесь есть нюансы, но они не имеют значения. Это вопрос не времени, а регистрации. У обоих контракты на два года.
Мы с Серёжей Андроновым встречались на днях, говорили про определённые вещи. У нас есть понимание ситуации. И он, и мы принимаем решение. Что касается Никиты Нестерова, контракт в работе. Утверждать этот контракт будет наблюдательный совет ЦСКА. Всё идет так, что Никита останется у нас в команде надолго», — приводит слова Есмантовича ТАСС.
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