Есмантович: ЦСКА договорился с Плотниковым и Каменевым о контрактах на два года

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о контрактных переговорах с несколькими игроками клуба.



«Мы с Плотниковым договорились. Он остаётся в ЦСКА, это точно. С Владиславом Каменевым договорились, он остаётся в ЦСКА. Слова «договорились» и «регистрация контракта» — здесь есть нюансы, но они не имеют значения. Это вопрос не времени, а регистрации. У обоих контракты на два года.



Мы с Серёжей Андроновым встречались на днях, говорили про определённые вещи. У нас есть понимание ситуации. И он, и мы принимаем решение. Что касается Никиты Нестерова, контракт в работе. Утверждать этот контракт будет наблюдательный совет ЦСКА. Всё идет так, что Никита останется у нас в команде надолго», — приводит слова Есмантовича ТАСС.